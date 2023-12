Dromedario in fuga da un circo italiano paralizza il traffico a Marsiglia video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 12 dicembre 2023) Unfuggito da unha temporaneamente bloccato lalazione questa mattina a, passeggiando in una rotonda in un’ora dicongestionato. Prima di essere recuperato dai suoi proprietari, ilBenzini, il camelide – fuggito, sembra durante alcuni lavori alla recinzione in cui era rinchiuso – è stato ripreso, fotografato e ‘trasmesso’ indall’edizione marsigliese di Bfmtv. La passeggiata si è conclusa senza che accadessero problemi importanti, anche se con qualche malumore al Comune, che rimprovera tra l’altro all’installazione in città senza previa autorizzazione. LEGGI ANCHE Ladispoli, il leone fuggito dalgira per strada. Appello alla cittadinanza: restate in casa ...