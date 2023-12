Dramma in città | non rispondeva più a parenti e vicini | ritrovato morto

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in via Guido Festa, in, per un soccorso ad un uomo il quale solo in casa nonpiù ai ripetuti richiami di. La squadra una volta salita al terzo piano dello stabile, ha rinvenuto l’uomo di 63 anni privo di vita. I sanitari del 118 intervenuti ne hanno constatato il decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.