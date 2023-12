Dramma al rione Libertà | anziana ritrovata senza vita nel proprio appartamento

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Una donna di 89 anni è stata trovatanelin via Bonazzi, nel cuore del popolosodi Benevento. La donna sarebbe deceduta per cause naturali. Il corpo è stato rinvenuto dal nipote che allarmatosi dal fatto che la nonna non rispondeva al telefono si è recato a casa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. In aggiornamento L'articolo proviene da Anteprima24.it.