Dove vedere tutte | ma proprio tutte le partite di Champions League 2023 24 in streaming

(Di martedì 12 dicembre 2023) E così arrivò anche l'ultima giornata della fase a gironi della/24, con i suoi verdetti definitivi prima dell'inizio degli ottavi. Chi passerà il turno? Chi resterà ancora in gara per alzare la massima coppa europea? Andiamo con calma, partendo da chi può per il momento dormire sonni tranquilli. L'Inter, per esempio, che in questa partita conclusiva si giocherà sostanzialmente la prima posizione del Gruppo D contro la Real Sociedad direttamente in quel di San Siro: dopo il pareggio dell'andata, i ragazzi di Inzaghi potrebbero così ottimizzare la propria qualificazionedavanti al pubblico di casa. Anche la Lazio, alla luce degli ultimi risultati, è già matematicamente qualificata agli ottavi, e nella trasferta di mercoledì si giocherà la vetta del Gruppo E contro l'Atletico Madrid, ...