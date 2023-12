Doping | il 18 gennaio udienza Pogba davanti al TNA

(Di martedì 12 dicembre 2023) Fissata per il 18alle 14.30 l'al Tribunale nazionale antidi Paul, centrocampista della Juventus risultato positivo dopo un controllo effettuato nel post partita ...

Fissata per il 18alle 14.30 l'udienza davanti al Tribunale nazionale antidoping di Paul Pogba, centrocampista della Juventus risultato positivo dopo un controllo effettuato nel post partita della gara l'...

Dopo la squalifica arrivata per doping, è stata fissata per il 18 gennaio alle 14:30 il processo di Paul Pogba. Il francese è stato squalificato per la positività al testosterone. Era anche stato ...

Dopo mesi di attesa, c'è finalmente una data per capire il futuro di Paul Pogba. Il francese è infatti fuori da inizio stagione per essere risultato positivo ad un controllo antidoping. Juve, il 18 ge ...