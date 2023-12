Doping | il 18 gennaio udienza Pogba davanti al TNA

Doping Pogba, c'è la data del processo. Focolari: Giocatore finito - Top News

Paul Pogba inizierà ad andare incontro al proprio destino riguardo la faccenda della positività ad un controllo antidoping il prossimo 18. In quella data, alle ore 14:30, inizierà il processo a carico del giocatore (ex) della Juventus , risultato positivo al testosterone lo scorso 20 agosto, in occasione di un partita in casa ...

Il 18 gennaio alle 14:30 andrà in scena il processo per Paul Pogba, calciatore della Juventus sospeso in via cautelare dopo esser risultato positivo al testosterone nel corso di un controllo… Leggi ...

Il processo a Paul Pogba, sospeso per doping, inizierà il prossimo 18 gennaio. Dopo la richiesta da parte dell’accusa di una squalifica di quattro anni, il minimo in caso di assunzione volontaria di u ...