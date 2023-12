News su "Donne stuprate e mutilate". L'inferno degli ostaggi israeliani in mano ad Hamas

Il colore rosso nel paese dei sonnambuli

E per lealle quali Hamas ha riservato una violenza peculiare, per umiliare insieme il sesso femminile e il loro essere ebree. E non per le iraniane in lotta e per le afghane ...

"Donne stuprate e mutilate". L'inferno degli ostaggi israeliani in mano ad Hamas ilGiornale.it

Le donne israeliane: «Stuprate, picchiate. E il mondo tace» Avvenire

Preso lo stupratore evaso. Si era tolto il braccialetto, poi la fuga sui monti. Le ex vivevano nel terrore

Pesaro, era fuggito dalla casa della madre un mese fa. L’arresto a Gubbio. Ha due condanne, la pista dei complici. Le vittime: "Poteva venirci a cercare".

Arrestato in Umbria Federico Marcelli, lo stupratore era latitante da quasi un mese

Lo stupratore Federico Marcelli, latitante dopo essere evaso da casa della madre lo scorso 15 novembre, è stato arrestato in Umbria.