Dl Anticipi | Della Vedova | ' ennesimo voto fiducia | siamo a record assoluto'

(Di martedì 12 dicembre 2023) Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Oggi il governo chiede l'insopportabiledi. Nel mese di novembre sono stati chiesti 8 voti di, un. Non so se questo dipenda, usando le parole del nuovo presidenteCorte Costituzionale Barbera, se sia un segno di debolezza e nonforzamaggioranza”. Lo ha detto il deputato di +Europa, Benedetto, intervenendo nell'aula di Montecitorio. “Quello che resterà agli atti è lo stravolgimentofisiologia legislativa del Parlamento, fatta da un governo che può vantare una maggioranza chiarissima. Il presidenteCamera dica a premier e ministro dei rapporti del ...

Dl anticipi: Governo pone la questione di fiducia alla Camera, voto domani

Il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia nell'AulaCamera per l'approvazione del Dl, nel testo identico a quello licenziato dal Senato.

Il decreto Anticipi è quasi legge: tutte le modifiche approvate - PublicPolicy Public Policy, agenzia di stampa politica e parlamentare

Alla Camera al via l'esame del dl Anticipi, oggi la fiducia Agenzia ANSA

Dl anticipi, il governo pone la fiducia alla Camera

Il governo ha posto la questione di fiducia sul cosiddetto dl anticipi, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze ...

