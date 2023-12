Diventa un nipote di Babbo Natale | regala un sogno a un nonnino

Leggi su dilei

(Di martedì 12 dicembre 2023) C’è chi desidera una macchina da cucire, chi uno scialle nero, chi un abbonamento alla Gazzetta dello Sport, ma anche chi vuole rivedere la tomba del figlio per l’ultima volta o tornare nel proprio paese di origine per qualche ora. Loro sono Franca, Vincenza e Carlo, ospiti delle RSA sparse per tutto lo stivale, la loro età varia dai 65 ai 100 anni, e quelli sono i desideri che hanno espresso e scritto in una letterina indirizzata ai nipoti di, il progetto che realizza i desideri degli anziani nelle case di riposo di tutta Italia. La prima volta che ho sentito parlare di questa meravigliosa associazione è stata attraverso le frequenze di Radio Deejay, c’era questa volontaria che raccontava la gioia di poter esaudire le piccole richieste di questi nonni, rimasti magari da soli, o con una famiglia sulla quale spesso non voglio gravare, a ...