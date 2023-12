Diffido sempre di chi dà messaggi moralistici | vale per Soumahoro | ma pure per Zan e Valditara

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Una cosa ho appreso dalla vita con ormai sconsolata certezza: ovunque vi sia uno moralistico, chiunque si faccia latore di quello stessoo spesso nasconde qualcosa di malato, illegale e turpe. Quanto più una teoria o posizione – insomma – si presenta in grado di distinguere nettamente, e ovviamente incarnare, il giusto e opportuno, contro altre teorie o posizioni che, se prenti, imporrebbero il male e l’ingiusto, tanto più si può star certi che i titolari o sacerdoti della teoria benefica nascondono intenzioni e comportamenti tutt’altro che commendevoli. A questo si aggiunga che l’atteggiamento moralistico è inseparabile da una comunicazione di tipo retorico, tanto abile quanto netta nel distinguere colpevoli e innocenti. Ma, come insegnava per esempio il libro di Carlo Michelstaedter (La persuasione e la ...