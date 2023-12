“Devi fare la fine di Giulia Cecchettin” | severa punizione al padre che ha insultato l’arbitra di 17 anni

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 12 dicembre 2023) Pubblicato il 12 Dicembre, 2023 La morte diha suscitato un moto di sdegno e di orrore in tutta Italia, ma ha anche dato il via ad una serie di azioni ripugnati come le offese a Gino, accusato di voler trarre visibilità dall’atroce vicenda. Ma sono stati davvero tanti gli episodi agghiaccianti, come quello riportato dalla pagina Facebook “La Giornata Tipo” che ha riferito dei vergognosi insulti che un 50enne avrebbe mosso nei confronti di un’arbitra di 17durante la partita di basket giocata in provincia di Padova tra Pallacanestro Camin e Cittadella Brenta Gunners. “ladi quella di Vigonovo” Secondo quanto raccontato dalla pagina Facebook, un genitore di 50avrebbe ...