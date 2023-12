(Di martedì 12 dicembre 2023) A San Vittore autopsia per l’uomo suicida la sera della Scala e a Lecce 5 medici penitenziari indagati per il decesso di un carcerato

News su Detenuta trovata morta a Trento, ora la procura apre un’inchiesta

Detenuta 37enne trovata senza vita nelle docce del carcere, la Garante dei diritti: 'Tragedia che lascia sgomenti: c'è ancora molto da fare'

Come riporta Paolo Tagliente su L'Adige , una donna di 37 anni è statamorta nelle docce ... così, sarebbe riuscita a togliersi la vita labolzanina (in carcere per reati contro il ...

Detenuta trovata morta a Trento, ora la procura apre un’inchiesta la Repubblica

Detenuta trovata senza vita nel carcere di Spini di Gardolo: aperta un'inchiesta l'Adige

Maxi sequestro in Calabria: trovati fuochi d’artificio e articoli natalizi non sicuri

Denunciate due persone. Trovate 600 luminarie non aventi i requisiti di sicurezza previsti per la loro commercializzazione ...

Alexei Navalny scomparso da una settimana in Russia: l'oppositore di Putin sparito dall'elenco dei detenuti

Il dissidente sarebbe stato trasferito dalla colonia penale dove si trovava fino a una settimana fa, ma non si sa dove sia ora. A lanciare l’allarme è la portavoce di Navalny, Kira Yarmysh, che su X ...