Denzel Washington nei panni di Annibale scatena la Tunisia | non era nero | è un falso storico Netflix rinunci

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 12 dicembre 2023)dalla polvere di stelle alle polveri della cronaca: la star hollywoodiana è finito nella bufera (suo malgrado) a causa del suo prossimo impegno d’attore che lo vede indossare le antiche vesti del generale cartaginese, in un prossimo film di. Una questione di carnagione, alla base della polemica che ha acceso un animato dibattito in, paese natale del famoso condottiero che sconfisse i romani a Canne. Le riprese del progetto prenderanno il via solo a inizio 2024, affidate al regista Antoine Fuqua, ma intanto la produzione è già alle prese con i primi ostacoli seminati sul set in allestimento dopo l’annuncio del ruolo affidato all’attore afroamericano.saràper ...