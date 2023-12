Deludente la normativa Ue sull’intelligenza artificiale | fissa paletti e guarda al passato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) L’Europa avrebbe trovato l’8 dicembre, nell’ambito del cosiddetto trilogo, un accordo politico per la definizione dell’Artificial intelligence act, il Regolamento destinato a definire le norme relative all’impiego dell’intelligenzanell’Unione europea. Per “triloghi” s’intendono i negoziati informali cui prendono parte i rappresentanti di Parlamento Europeo, Consiglio e Commissione. Nel corso di tali negoziati le tre istituzioni concordano orientamenti politici riguardo alle proposte legislative avanzate dalla Commissione. Quanto convenuto in seno ai triloghi viene poi presentato alle plenarie di Consiglio e Parlamento e forma oggetto di dibattito e, poi, eventualmente, attraverso la stesura di un vero e proprio testo giuridico emendato, di adozione. Il veicolo adottato in questo caso dalla Commissione è il regolamento, ovvero un atto che non ha bisogno di ...