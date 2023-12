Dedicare equinozio di primavera al calabrese Lilio | proposta di legge Lega

Leggi su italiasera

(Di martedì 12 dicembre 2023) (Adnkronos) – La politica torna a chiedere diun giorno del calendario, il 21 marzo,di, a Luigi, medico, astronomo e matematico di Cirò, antico borgo della provincia di Crotone, ideatore del Calendario gregoriano, adottato a fine ‘500 per volere di Papa Gregorio XIII e tuttora usato in gran parte del pianeta. L’iniziativa, articolata in unadiappena presentata alla Camera, è della leghista cosentina Simona Loizzo, che sottolinea i meriti del suo conterraneo, che grazie alla sua “intuizione” rende possibile “mantenere l’diin una data fissa e certa, il 21 marzo, e consente di determinare con precisione la data della Pasqua”. Da qui la richiesta di dar vita innanzitutto a un ...