Deadpool 3 | secondo Shawn Levy lo sciopero avrebbe “aiutato il film” | ma in che modo?

(Di martedì 12 dicembre 2023)3 è l’unico asso nella manica del 2024 dei Marvel Studios, per questo diventerà una parte davvero importante dell’MCU. E a causa delloSAG-AFTRA la produzione è stata bloccata per davvero tanti mesi., il regista di3, la pausa potrebbe aver giocato a favore del, in quanto ha permesso a lui e alla star del franchise Ryan Reynolds di “avere il tempo di conoscere e pensare” alla storia, come riportato da Deadline. “Siamo tornati felicemente al lavoro e ora che sappiamo che uscirà la prossima estate, ci stiamo impegnando al massimo per realizzare il migliorpossibile, e la sensazione è positiva”, ha spiegato, prima di aggiungere: “Ci sembra di essere tornati al lavoro ...