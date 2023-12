Davigo da Fedez | quel dispiacere quando si suicida un indagato | «Capita… lo perdi come fonte di informazioni» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 12 dicembre 2023) Si parla della stagione di Tangentopoli al Muschio Selvaggio, doveha intervistato l’ex pm del pool di Mani Pulite Piercamillo. E sono le dichiarazioni dell’ex magistrato a scatenare la polemica sui social,l’intervista va a cadere sui diversi casi di suicidio tra gli indagati del pool milanese. Dopo aver parlato del caso dell’imprenditore Raul Gardini,chiede aha vissuto umanamentele vicende. E l’ex pm risponde apparentemente senza rimpianti: «Purtroppo, per quanto sia crudoche sto dicendo, in questo mestiere capita che gli imputati si suicidino. La mortalità nelle carceri per suicidio è più alta che fuori».poi aggiunge: «La percentuale diti rispetto ...