Daria Bignardi | La diavola | le sante e l’integralismo

(Di martedì 12 dicembre 2023) Ad Anna Paola Concia, politica e attivista, è stata revocata la nomina per il progetto sull’educazione alle relazioni nelle scuole

Savona, nasce il progetto Ceramicabili: il valore civico dell'arte

Molti i nomi nuovi: Antonella Viola, Sabina Guzzanti,. Non mancheranno omaggi a Dante […] Cultura e Spettacoli Finale Ligure Finale for Nepal: Dal 12 al 14 maggio torna a Finale ...

Daria Bignardi e la malattia: “Mi sono arresa e ci convivo”. Il racconto Affaritaliani.it

Daria Bignardi: Quasi quasi ti faccio uno shampoo Vanity Fair Italia

Ma quale rivali, le donne della tv oggi ostentano solidarietà (sincera o strategica)

Dalle 'amiche di Maria' Elodie e Annalisa alle signore della tv Clerici, Venier e Ventura: le donne dello spettacolo non sembrano più nemiche ...

Grande Fratello, vi ricordate la prima vincitrice Cristina Plevani Oggi è completamente diversa

Una concorrente è entrata nella storia del Grande Fratello per aver vinto la prima edizione, si tratta di Cristina Plevani. Ricordi come era Vediamo come è cambiata.