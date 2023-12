Dai parchimetri alle buste paga | esempi pratici di QR code a cui prestare attenzione

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 12 dicembre 2023) Fino a qualche anno fa, non era uno strumento digitale molto utilizzato. Poi, complice la pandemia COVID-19, questa tipologia di codice a barre bidimensionale a risposta rapida (Quick Response) è diventata molto utilizzata a livello globale: dal Green Pass Sanitario, passando per i menù di bar e ristoranti. Ovviamente, come ogni novità che si “rispetti”, dopo un iniziale diffusione che rispondeva a determinati usi “etici”, ecco che sono iniziate a nascere e crescere le truffe attraverso i QR. Frodi che, con il passare dei mesi, sono cresciute esponenzialmente in tutto il mondo. LEGGI ANCHE >ai QRtruffa: l’avviso della FTC negli Stati Uniti Negli Stati Uniti, pero, si parla di un incremento del 587% – stando a una ricerca del team “Harmony Email” di Check Point Research – di frodi ...