Da Simona Ventura a Sophie Codegoni | le vip che non rinunciano al tailleur

(Di martedì 12 dicembre 2023) Le mode cambiano, ilresta. Dal rigoroso power dress simbolo degli anni ’80 alle versioni più giocose e informali di oggi, il completo giacca e pantalone ha dovuto reinventarsi e aggiornarsi ma ha saputo sempre come farsi amare. In questa stagione in particolare è di tendenza, complici anche le vip che ne scelgono di tutti i colori e per ogni occasione, dando un’interpretazione sexy e femminile di uno stile nato come maschile. In tv colBeatrice Luzzi in EmpathieIlimperversa ovunque, dalle apparizioni mondane ai momenti privati, e anche in tv se ne vedono in abbondanza. Beatrice Luzzi al “Grande Fratello” ne ha sfoggiato uno bianco gessato, composto da giacca, panciotto e pantaloni a palazzo. Ancheha scelto un completo pantalone: il modello Pinko ha giacca ...