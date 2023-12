Da liste attesa a telemedicina nei Lea | Salutequità ' 10 leve per Ssn'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Roma, 12 dic. (Adnkronos Salute) - Dal contrasto alled'all'inserimento dellanei Livelli essenziali di assistenza. Sono alcune delle 10 proposte per rilanciare il Ssn formulate da. Il decalogo è stato illustrato dal presidente di, Tonino Aceti, e discusso oggi dai maggiori stakeholder sanitari del Paese nel primo Summit ‘Equità e Salute in Italia' promosso a Roma dacon il patrocinio di Federsanità e Conferenza delle Regioni. "Partendo dalle condizioni finanziarie, politiche, istituzionali e sociali che caratterizzano l'attuale contesto del nostro Ssn,intende proporre dieciper incrementare il livello di equità di accesso alle cure delle comunità in tutto il Paese”, ha ...