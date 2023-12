Da emofilia a linfomi | Roche presenta nuovi dati all' Ash 2023 

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Roma, 12 dic. (Adnkronos Salute) -importantisui trattamenti in ematologia, come quelli per l'A, il linfoma diffuso a grandi cellule B e il linfoma follicolare, sono statiti daal 65esimo congresso dell'American Society of Hematology (Ash), a San Diego dal 9 al 12 dicembre.che - si legge in una nota dell'azienda - rafforzano ulteriormente il suo contributo nell'ambito delle patologie del sangue. In particolare, l'analisi primaria dello studio di fase III 'Haven 7' ha rafforzato l'efficacia e la sicurezza di emicizumab nei neonati conA grave senza inibitori del fattore VIII precedentemente non trattati o minimamente trattati. Inoltre, i risultati hanno dimostrato che emicizumab ha permesso di ottenere un controllo ...