(Di martedì 12 dicembre 2023) (Adnkronos) – C'è l', tutti i principalia partire dall'amoxicillina (che pure è stata protagonista di episodi di carenza quest'anno), il paracetamolo, i vaccini. E ancora anestetici,epilettici, ansiolitici,psicotici, e altri prodotti terapeutici come l'acido folico. E' la prima versione dell'elenco deidell'Unione, uno strumento pensato per evitare potenzialiin

Da antibiotici a insulina, oltre 200 farmaci essenziali nella lista Ue anti - carenze

Ritenuti cruciali per i sistemi sanitari di tutta l'Unione, se mancassero sarebbe un danno significativo per pazienti C'è l', tutti i principalia partire dall'amoxicillina (che pure è stata protagonista di episodi di carenza quest'anno), il paracetamolo, i vaccini. E ancora anestetici, antiepilettici, ...

Oltre 200 farmaci essenziali in lista Ue anti-carenze, da antibiotici a insulina Adnkronos

Scaffali vuoti nelle farmacie, dagli antibiotici agli antinfiammatori: ecco quali medicinali è difficile trov… La Stampa

Da antibiotici a insulina, oltre 200 farmaci essenziali nella lista Ue anti-carenze

(Adnkronos) – C’è l’insulina, tutti i principali antibiotici a partire dall’amoxicillina (che pure è stata protagonista di episodi di carenza quest’anno), il paracetamolo, i vaccini. E ancora anesteti ...

Dal paracetamolo all’insulina, a Bruxelles arriva il primo elenco di farmaci critici

Bruxelles - Paracetamolo, antibiotici come l'amoxicillina, insulina, vaccini per malattie comuni e ansiolitici come il diazepam. Sono solo alcuni degli ...