(Di martedì 12 dicembre 2023) In 3 anni è passata da lavorare da sola nella sua cameretta ad avere 40 dipendenti (tutte donne tranne uno) e a fatturare, grazie a TikTok e alla forza di non mollare. È nata una nuova Chiara Ferragni?

News su Da 300 euro a 10 milioni: l’incredibile storia di Martina Strazzer e dei gioielli di Amabile

Lavoro. Il mercato libero dell'energia mette a rischio 2.000 posti nei call center

A Taranto la società, Covisian che ha più di 4.dipendenti sparsi in undici sedi, ha messo in ... "Si tratta di lavoratori poveri con stipendi tra gli 800 e i 1.000, spesso con contratti part - ...

Da 300 euro a 10 milioni: l’incredibile storia di Martina Strazzer e dei gioielli di Amabile la Repubblica

Paestum, 300 euro se adotti un randagio: il bonus del Comune Corriere della Sera

Bonus casalinghe 2024: guida completa

Il finanziamento per gli enti formativi che offrono i corsi varia da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 300.000 euro. Per accedere al bonus casalinghe 2024, devi essere residente in Italia, ...

Allarme furti in centro storico. Sei locali nel mirino dei ladri, bottino magro e danni in serie

Colpo a segno al ristorante Sugo in via Gramsci: spariscono 300 euro dalla cassa. Falliscono i tentativi da Fabric, L’Angolo del gusto, Mon Amour, Very n’Ice e Giometti.