Cristiano Ronaldo vs Messi | l’ultimo atto a febbraio? Data e ora dell’attesissimo match

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 12 dicembre 2023) Leosono i calciatori più discussi del pianeta per il loro talento, ma anche e soprattutto per la loro storica rivalità. Il portoghese e l’argentino si sono affrontati 35 volte nella loro carriera, conche ha ottenuto 16 vittorie e10, con altre 9 partite terminate in parità. Nelle loro sfideha registrato 20 gol e 12 assist, mentre CR7 20 gol e un assist. I due calciatori hanno iniziato delle nuove avventure fuori dall’Europa,gioca in Arabia Saudita, mentrenegli States, e in tantissimi sognano un ultimo scontro in campo tra i due. Scontro che con ogni probabilità avverrà a: saràdi ...