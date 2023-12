Cozze gratinate | l’antipasto di mare facile e saporito! Io le faccio così!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 12 dicembre 2023) Salve a tutti, oggi vi mostro come realizzo questa ricetta, forse è tra quelle che amo di più, un piatto semplice da fare, non solo se si ha poco tempo ma anche perché sono buonissime e piace a tutti. Se siete amanti dei piatti a base di pesce questa ricetta è quella che fa per voi. Anche chi ha poca dimestichezza in cucina potrà realizzarla facilmente. Se non siete pratici nel pulire lesappiate che in molte pescherie sono in vendita già pulite.die gustosissimo! Io leGli ingredienti per 4 porzioni sono: 800 grammi di200 grammi di mollica di pane 1 ciuffetto di prezzemolo 1 peperoncino (oppure pepe) 1 spicchio e mezzo di aglio la scorza grattugiata di un ...