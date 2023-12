Covid Italia oggi e vaccino | dosi somministrate e regioni | ultime news

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Roma, 12 dic. (Adnkronos Salute) - La campagna vaccinale invernale contro ilfa registrate adla somministrazione di 1.267.812 vaccini adattati alla variante XBB 1.5. Al 30 novembre erano 1.042.541, il leggera crescita e in attesa degli open day annunciati. Nell'ultima settimana rilevata da ministero della Salute (1-7 dicembre) con i dati delle, sono state 192mila le immunizzazioni. La fascia che ha fatto registrare più vaccinazioni è quella over 80 (411mila), seguita da quella 70-79 (400mila). Non tutte lestanno vaccinando alla stessa velocità: in testa a trainare la campagna c'è la Lombardia (371mila vaccini), seguita dalla Toscana e dall'Emilia Romagna che sono quasi a testa a testa, 190.321 la prima e 190.183 la seconda. Tra le prime tre e il resto c'è un divario: il Piemonte (93.397), ...