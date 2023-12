(Di martedì 12 dicembre 2023) Lunedì infernale a Cisanello, dove ieri mattina alle 10 la situazione era già esplosiva. L'Aoup ammette: 'Iperafflusso di pazienti. Siamo al lavoro incessantemente da ore per mettere in campo più ...

Covid, influenza, altre emergenze: 72 barelle in fila al pronto soccorso

Lunedì infernale a Cisanello, dove ieri mattina alle 10 la situazione era già esplosiva. L'Aoup ammette: 'Iperafflusso di pazienti. Siamo al lavoro incessantemente da ore per mettere in campo più ...

Covid, open day vaccini a Genova: quasi 300 accessi nella prima giornata

Il totale di giornata è di ben 295 persone che hanno scelto di sottoporsi al vaccino anti covid e 49 quelli per l’influenza ...

Genova, primo open day per i vaccini Covid: trecento in coda a Cornigliano

Tra i pazienti a Villa Bombrini molti over 80. Per qualcuno somministrazione direttamente in auto ...