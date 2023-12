Costituzionalisti ed ex parlamentari (anche di centrodestra) compatti contro il premierato proposto da Meloni

Leggi su open.online

(Di martedì 12 dicembre 2023) «Costituzione, Parlamento e democrazia». È il titolo dell’inorganizzato dall’Associazione degli exdella Repubblica. Ma sonole parole chiave che si ripetono negli interventi, unanimi nel bocciare la proposta di riforma costituzionale del governo. E il biasimo, oggi 12 dicembre, non ha colore politico. Forse la reprimenda più dura è quella di Giuseppe Gargani, sei volte deputato e tre volte europarlamentare. Attualmente, il politico con un lungo corso in Forza Italia, presiede l’Associazione. E afferma: «Dobbiamo reagire alla crisi progressiva del Parlamento, che mette in pericolo la consistenza della democrazia. Oggi il governolla il Parlamento, esercitando un potere patologico». Come esempio, Gargani ricorda che dal 2001 al 2021 i decreti approvati sono stati ...