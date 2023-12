Così la Manovra rischia di slittare a dopo Natale

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 12 dicembre 2023) Nonostante il governo abbia rinunciato a presentare emendamenti correttivi pur di accelerarne l'approvazione, la legge di Bilancio è ancora ferma in Senato.che adesso secondo la gran parte dei gruppi parlamentari è abbastanza improbabile si riesca ad arrivare al voto in Aula il 18 dicembre. Con il serio rischio di uno slittamento a. Era stata la stessa premier Meloni a mettere sul tavolo un'approvazione anticipata, addirittura prima del taglio del panettone. E' oramai prassi arrivare al termine della sessione di bilancio nelle ultime ore dell'anno,sedute fiume, con lo spauracchio sempre presente dell'esercizio provvisorio. La capa del governo aveva detto: va fatto tutto d'anticipo. Ed è anche per questo che ai partiti della maggioranza è stato chiesto di non presentare emendamenti. Mentre per ...