Cosa non farebbe per gli animali e l' ambiente! Ecco l' ultima | stravagante trovata di Joaquin Phoenix e della sua compagna di vita Rooney Mara

Leggi su amica

(Di martedì 12 dicembre 2023) Avrebbero dovuto girare insieme il film The Island. Ma lo sciopero ha stoppato il progetto. Così,e lahanno pensato a un altro progetto da portare avanti: pagare gli spettatori perché guardino un documentario. E no, non è uno scherzo. L’istrionismo di, in fondo, è leggendario. E quando si tratta di diritti deglio ambientali, non si ferma davanti a nulla. Da qui l’idea rivolta a tutti gli spettatori: se guarderete il documentario ambientale The Smell of Money, vi rimborseranno il costo del noleggio. L’idea diO meglio, lo ...