Cosa farà Ibrahimovic al Milan | il ruolo da advisor e quello di ponte tra proprietà e squadra

(Di martedì 12 dicembre 2023) Sei mesi e sei giorni dopo le lacrime a San Siro Zlatantorna ufficialmente al. L’ex calciatore svedese ha firmato un contratto da dirigente. Gerry Cardinale, proprietario del club da agosto 2022, lo ha voluto in due cariche ufficiali. Ovvero come partner operativo di Redbird e come seniordellae del senior management dei rossoneri. Quattro anni fa, nel 2019, Zlatan era tornato alper dare il suo apporto in campo in un momento difficile: il 5 a 0 appena preso dall’Atalanta e un allenatore, Stefano Pioli, già in bilico. Come è finita lo ricordiamo tutti: la vittoria dello scudetto. Oggi i rossoneri sono di nuovo in difficoltà, in Champions League come in campionato. E anche stavolta vengono da una sconfitta a Bergamo. Un riferimento per lo spogliatoio ...