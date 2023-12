Corte dei conti | ora Manfredi faccia chiarezza

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 12 dicembre 2023) Con atto di citazione del 27 marzo scorso, preceduto dall’invito a dedurre del 13 ottobre 2022 di cui nessuno stranamente ha avuto e dato notizia, nei confronti del sindaco Gaetanonella sua qualità di professore ordinario e poi rettore dell’Università Federico II di Napoli, la Procura delladeichiedeva la condanna in favore dell’Ateneo, che doveva presiedere con disciplina ed onore, a 763mila euro, per lo svolgimento per oltre dieci anni di incarichi ritenuti incompatibili con il suo ruolo, o effettuati senza autorizzazione. Secondo l’accusa,avrebbe intenzionalmente svolto, in modo sistematico enuativo, attività esterne in favore di committenti, pubblici e privati, in spregio della normativa sul cumulo di impieghi e in violazione dei propri obblighi di servizio ...