Coppia travolta da un treno nel Mantovano | ipotesi doppio suicidio

(Di martedì 12 dicembre 2023) AGI - Unadi 50enni è morta ieri sera intorno alle 22 dopo essere statada unin prossimità di un passaggio a livello in via dei Toscani nel territorio di Curtatone, in provincia di Mantova. Dalle prime indagini della polizia ferroviaria di tratterebbe di un gesto volontario. Il convoglio regionale era partito da Milano-Centrale in tarda serata con destinazione Mantova. Nel momento dell'impatto con le vittime, un uomo e una donna legati da un relazione sentimentale, ilviaggiava a 130 chilometri orari dopo essere ripartito dalla stazione di Castelluccio, l'ultima prima del capolinea. Il macchinista anche per la scarsa visibilità dovuta a una fitta nebbia non si è accorto della presenza sui binari dei 50enni e ha effettuato la frenata di emergenza solo dopo aver sentito l'urto.

