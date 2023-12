Coppia muore in un incendio in casa | è omicidio | cosa gli hanno fatto subito prima

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 12 dicembre 2023) Dina Del Lungo e Umberto Della Nave, 83 e 84 anni, sono morti in un rogo nella lorodi Osteria Nuova, in Bagno a Ripoli: quella che tutti credevano una tragica fatalità ora appare invece come qualdi ben peggiore, ovvero unpremeditato. I due coniugi sono morti nel tardo pomeriggio del 5 dicembre in quello che sembrava un incidente domestico nel loro appartamento in via Roma. Si era pensato, in particolare, ad un corto circuito che avessepartire le fiamme. La realtà è ben diversa: come racconta Corriere Fiorentino, le indagini starebbero arricchendosi di nuovi dettagli che delineerebbero un quadro di usura: l’sarebbe stato pianificato e i due coniugi uccisi volontariamente. Ci sarebbe anche già stato un fermo, pervolontario: si ...