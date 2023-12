Coppia di 50enni travolta e uccisa da un treno nel Mantovano Gesto volontario o incidente?

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 12 dicembre 2023) Un uomo e una donna sono morti travolti da unin aperta campagna . È successo ieri sera lungo la linea Mantova-Milano, nei pressi di un passaggio a livello in località Quattro Venti nel Comune di Curtatone, alle porte di Mantova. Dai primi accertamenti si tratterebbe di dueresidenti in provincia di Mantova, legati da un rapporto affettivo. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica...