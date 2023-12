Coppa Italia Serie C NOW 2023 24 - Diretta Sky Quarti | Palinsesto e Telecronisti

Leggi su digital-news

(Di martedì 12 dicembre 2023) Si entra nel vivo delladi Lega Pro con idi finale: una partita stasera, tre mercoledì, tutte in gara secca con eventuali supplementari e rigori. Il format muterà, invece, per le semifinali e la finalissima che saranno giocate tra andata e ritorno. Saranno otto le squadre che si contenderanno l’accesso alla fase successiva: quattro compagini del girone B dellaC NOW, due del girone A ed altrettante del girone C, e tutte le sfide saranno fra squadre di gironi diversi in campionato.Si inizia martedi 11 Dicembre con Pontedera-Padova: i toscani una delle due formazioni ancora in lizza senza successi nella manifestazione, solo semifinali nelle edizioni 2014/15 e 2017/18, mentre i biancoscudati hanno alzato launa prima volta nel 1979/80, facendo bis nel 2021/22. Mercoledì 12 ...