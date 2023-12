Coppa Italia | Avellino-Lucchese | i convocati di Pazienza

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match tra, valido per i quarti di finale delladi serie C, mister Micheleha diramato la seguente lista di: Portieri: 1 Pane, 12 Pizzella; Difensori: 5 Benedetti, 7 Falbo, 13 Mulè, 14 Cancellotti, 16 Rigione, 59 Nosegbe-Susko; Centrocampisti: 4 Sannipoli, 17 Maisto, 18 Mazzocco, 21 Armellino, 23 Dall’Oglio, 27 D’Angelo, 28 Palamara, 33 Pezzella, 99 Casarini; Attaccanti: 11 Sgarbi, 31 Marconi, 35 Gori, 51 Fusco, 77 D’Amico. Report Noni calciatori Thiago Cionek, Simone Ghidotti, Luca Palmiero, Cosimo Patierno, Manuel Ricciardi e Fabio Tito Raffaele Russo non è stato convocato per un affaticamento muscolare. Verra rivalutato nei prossimi giorni. Indisponibili per ...

Pietrangeli: 'Con il ritorno di Berrettini non ce n'è più per nessuno: in Davis saremo noi quelli da battere'

'L'inDavis Con il ritorno di Berrettini non ce n'è più per nessuno. Abbiamo una squadra che partirà come quella da battere'. Lo ha detto la leggenda del tennis italiano, Nicola Pietrangeli,...

Coppa Italia: L.R. Vicenza-Rimini, il pregara di Emanuele Troise News Rimini

Bic: le Finali di Coppa Italia a Porto Torres

La Fipic (Federazione italiana pallacanestro in carrozzina) ha ufficializzato che sarà Porto Torres ad ospitare la Final Four di Coppa Italia 2024 di basket in carrozzina. La trentesima edizione della ...

Coppa d'Africa in Italia, ecco dove vedere tutte le partite: scelta clamorosa

Dal 13 gennaio all'11 febbraio prossimi in Costa d'Avorio andrà in scena la 34^ Coppa d'Africa, copn il Senegal campione in carica, che potrebbe vedere in campo anche diversi giocatori granata, cioé ...