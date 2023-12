Cop28 verso il fallimento | nell’ultima bozza salta l’uscita dai fossili

Leggi su tpi

(Di martedì 12 dicembre 2023) Unache scontenta tutti. Anche se si continua a trattare. Sarebbe un grandeper ladi Dubai se nel testo finale non ci fosse un riferimento ai combustibili. Ma le divergenze tra i Paesi permangono e il rischio di un nulla di fatto è concreto. La Conferenza mondiale sul clima doveva essere qualcosa di storico, forse l’ultima chance per salvare il Pianeta, rispettando gli obiettivi dell’accordo di Parigi. Ma si va piùqualcosa di annacquato, privo di ambizione e coraggio. Non c’èdai combustibili, per i quali si invita a una riduzione sia del consumo sia della produzione. Prudenza. Manca poi l’urgenza di agire in questo decennio critico, per restare sotto la soglia di riscaldamento globale al +1,5 gradi. “Si può e si ...