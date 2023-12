Cop28 | stiamo lasciando che i signori del petrolio decidano sul nostro futuro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) di Enza Plotino Mancano pochi minuti alla mezzanotte, dice Antonio Guterres alla. Non si è accorto che la mezzanotte delsistema è arrivata da tempo e sta oscurando ogni aspetto della nostra vita. Il fascismo degli anni Duemila, camuffato da destra conservatrice, che sta prendendo il potere in molti Paesi, in Europa e nel mondo, aveva già iniziato ad iniettare in una società culturale e politica disorientata il germe del liberismo individualista, lo sdoganamento del “profitto per il profitto”, l’arricchimento dei ricchi più ricchi, come obiettivo personale e collettivo. Una sorta di programma politico in cui i poveri devono “impegnarsi” strenuamente nell’arricchimento dei ricchi e accontentarsi di vivere ai margini del “benessere”, senza nessuna prospettiva di poterne ricevere benefici. Naturalmente al grido di “tutto e subito” e chi se ne ...