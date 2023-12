(Di martedì 12 dicembre 2023) Secondo il ministro dell’Ambiente Gilberto“Si può e sidi più. Stiamo lavorando con i partner europei per migliorare la proposta della presidenza emiratina. Serve uno sforzo ulteriore per un testo più ambizioso”. C’è una, più corta rispetto alla prima, che è stata diffusa della presidenza dellache si sta svolgendo a Dubai. Si legge che c’è una necessità “di una riduzione profonda, rapida sia del consumo che della produzione di combustibili fossili in modo giusto, ordinato ed equo, in modo da raggiungere lo zero netto entro, prima o intorno al 2050, come raccomandato dalla scienza”. Si esortano quindi le parti ad “accelerare nelle tecnologie a zero e a basse emissioni, comprese, tra le altre, le energie rinnovabili, il ...

News su Cop28, nuova bozza di accordo. Pichetto Fratin: “Si può e si deve fare di più”

Cop28, nella bozza di accordo salta uscita dai fossili. Proseguono i negoziati

...Europea che si è messa a disposizione per preparare insieme ai paesi in via di sviluppo una... Francesco Corvaro , a Dubai per i negoziati della, a Rainews24 " siamo andati avanti fino a ...

Cop28, nuova bozza accordo, salta 'uscita da fossili' Agenzia ANSA

Cop28, nuova bozza accordo: salta il riferimento all’uscita graduale dai combustibili fossili Il Sole 24 ORE

Cop28, nella bozza di accordo salta uscita dai fossili. Proseguono i negoziati

E nel giorno di chiusura ufficiale della Cop28 appare sempre più probabile uno slittamento ... è messa a disposizione per preparare insieme ai paesi in via di sviluppo una nuova bozza che rimetta in ...

Tajani “Continuiamo a difendere Kiev, per l’adesione all’Ue serve tempo”

ROMA (ITALPRESS) – L’Ucraina sta perdendo la guerra “No, assolutamente. C’è una situazione di stallo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a “Mattino Cinque News”. “Co ...