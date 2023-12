Cop28 | Bitti Kia | su decisioni carburanti settore auto non è colpevole ma vittima

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Roma, 12 dic. -(Adnkronos) - Nel dibattito sul futuro dei combustibili fossili, che sta spaccando la, il mondo dell'non ci sta a sedere al tavolo degli accusati: "Il fatto è che il nostro è unfacilmente identificabile, ma in tutto questo noi siamo le vittime non certo i colpevoli". Lo sottolinea all'Adnkronos Giuseppe, ad di Kia Italia, a margine di un evento Unrae a Roma sul futuro della mobilità: "Il nostroha fatto tantissimo in questi anni per ridurre il suo impatto, non c'è n'è un altro cui siano stati richiesti investimenti così forti".ricorda come la differenza di legislazioni e di approccio dei mercati renda difficile alle case lavorare su un'unica strategia: "Come Kia c'è un forte impulso all'elettrificazione ma anche una visione da ...