Convegno sulla violenza contro le donne | da Hello Fit si impara l’autodifesa e non si è “Mai sole”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 12 dicembre 2023) Fiumicino, 12 dicembre 2023 – Sensibilizzare, discutere, approfondire ere… Si è svolto presso il centroFit di Parco Leonardo ilsulle“Mai” (leggi qui). Un grande successo di partecipazione per quella che è stata un’occasione per acquisire nozioni e tecniche di difesa personale e più consapevolezza legale e psicologica per quanto concerne lale, grazie agli interventi di un avvocato e una psicologa, nonché delle dimostrazioni pratiche di una coppia di istruttori di krav maga. “Vedere tante persone, tanteprendere parte attivamente al nostro progetto è stata una grande soddisfazione – hanno commentato i responsabili di ...