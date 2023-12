Confronto Mirko e Perla | quello che si sono detti all’orecchio | promessa segreta

Leggi su biccy

(Di martedì 12 dicembre 2023) Uscito dal Grande Fratello sabato scorso,Brunetti è rientrato nella casa di Cinecittà per unconVatiero. Alfonso Signorini ha mostrato ai due le immagini del loro percorso a Temptation Island e subito dopo è scoppiata una discussione.: “ Non te fa ingannà, non ti scordare ladi te..”: “ eh, devo passare pure il Natale qui dentro!..” ?#perletti #grandefratello pic.twitter.com/AJx93mzHL8 — G1nger (@G1ngerleott41) December 11, 2023 Iltrae le parole. Durante ilcon la sua ex fidanzata,ha voluto mettere i puntini sulle i: “Perché è stata lei a iniziare la conoscenza con un’altra persona. ...