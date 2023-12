Confagricoltura “Costituzione punto di riferimento Ripensare Pac”

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “A 75 anni dall'entrata in vigore, la Carta Costituzionale continua ad essere un solidodiper la democrazia. E per l'ordinato svolgimento della vita politica ed economica nel nostro Paese. I contenuti, in particolare, degli articoli relativi al lavoro, alla libertà d'impresa, alla tutela dell'ambiente e della biodiversità sono la bussola per l'attività nelle nostre imprese. Come in più occasioni ha posto in evidenza il Presidente della Repubblica, laè una “cassetta degli attrezzi” insostituibile”. Così il presidente di, Massimiliano Giansanti, nel corso dell'Assemblea invernale 2023, che ha visto la presenza, tra gli altri, del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani; del vicepremier e ...