Concorso Docenti infanzia e primaria 2024 | Bando per 9641 Posti

(Di martedì 12 dicembre 2023) Dopo anni di attesa e continui rinvii, finalmente il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato ildi, per l’assunzione di 9.641complessivi, che comprendono sia quelli comuni che di sostegno. Si tratta di una svolta decisiva che si preannunciava da mesi e di cui avevamo già parlato nel seguente articolo:Straordinario TER. In sostanza, grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per il prossimo anno si prevede l’assunzione di circa 70.000, che potranno iniziare a prestare servizio già a settembre. Al momento i bandi pubblicati sono principalmente due: il primo riguarda iScuola ...