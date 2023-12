Con la scusa del fascismo vogliono distruggere il Natale

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 12 dicembre 2023) “La stupidità divora” cantava Renato Zero ma qui dopo l’abbuffata siamo alla frutta, anzi all’ammazzacaffè: e torna su come un’impepata di cazzate. Accade che in quel di Gavardo, preclarissimo centro in quel del Bresciano, abbiano evidentemente molto tempo libero e peraltro cercano di guastarselo: così sono montati su tutte le furie avendo l’amministrazione comunale fornito il borgo selvaggio di luminarie di. Paesello ad alta densità maghrebina, musulmana? Niente di tutto questo: forse l’alta densità è di quelli dell’Anpi, o forse semplicemente c’è passato Berizzi, quello di Repubblica, quello che la Schlein vorrebbe candidare, quello che sui social gode meritata fama di visionario e di fanatico perché vedrebbe fascisti dappertutto. Le luminarie difatti brillavano di una luce, Happy Xmas, che a qualche talebano è suonato oltraggioso, insopportabilmente ...