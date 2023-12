Con il parere della Soprintendenza di Napoli si “complica” il restauro di Villa degli Spiriti a Posillipo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiStavolta gli ingredienti sembravano esserci tutti per recuperare unoedifici più antichi di, unadi età augustea, splendida iconacosta di: un motivato imprenditore come proprietario, uno studio tecnico tra i più accreditati nel campo dele soprattutto la ferma volontà di salvare e portare nel circuito di visita un monumento di inestimabile valore Storico ed Archeologico. Il Palazzoa Marechiaro è uno dei luoghi più misteriosi ed affascinanti di, inserito nello splendido scenario del parco archeologico del Pausilypon e dell’area marina protettaGaiola. In estate il suo grande arco, sospeso nel vuoto, fa da trampolino agli ...