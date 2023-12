"Comprare la quiete a Gaza". La strategia dello struzzo di Netanyahu gli si sta rivoltando contro

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 12 dicembre 2023) Le inchieste della stampa internazionale, non ultima quella della Cnn, dimostrano come per anni i soldi del Qatar hanno riempito gli arsenali di Hamas, con il silenzio assenso di Israele. Il grande errore di Bibi scatena la rabbia dei parenti di vittime e ostaggi