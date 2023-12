Come rafforzare davvero i poteri del presidente del Consiglio

Leggi su linkiesta

(Di martedì 12 dicembre 2023) Pubblichiamo l’intervento di Giuseppe Calderisi in audizione alla I Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica, del 12 dicembre 2023, sul premierato forte. Grazie innanzitutto per l’invito a intervenire in queste audizioni relative all’esame dei disegni di legge nn. 935 e 830. Dato che sono coautore di una proposta sulla forma di governo del Primo Ministro elaborata da un gruppo di studiosi di sistemi politici, costituzionalisti, opinionisti ed ex parlamentari (tra cui Angelo Panebianco, Giuseppe de Vergottini, Antonio Polito, Gaetano Quagliariello, Franco Debenedetti, Natale D’Amico, Mario Esposito, Annamaria Parente, Maurizio Griffo, Andrea Spiri, ai quali si sono aggiunti altri sottoscrittori tra cui Giovanni Orsina, Pialuisa Bianco, Francesco Posteraro e Giorgio Spangher), proposta che intende fornire un contributo al dibattito, mi riferirò ad essa per quanto ...